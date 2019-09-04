Композитор Игорь Крутой опубликовал в Instagram видео с прогулки перед школой с 16-летней дочерью Александрой. В этом году девушка пошла в 11 класс в одно из американских учебных заведений.

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«Отдаю последние ЦУ (ценные указания — Прим.ред.): хорошо учись, не позорь папу! Ты знаешь, что такое 11 класс, дай слово, что будешь хорошо учиться, ты поступишь?» — обращается Крутой к дочери.

Девушка, в свою очередь, заверила отца, что действительно будет хорошо учиться и затем поступит в университет. Кроме того, композитор слегка подшутил над Александрой, показав, как она одета. Дочь Игоря Крутого была облачена в короткие шорты и блузу.

«Похоже, она уже не позорит меня, процесс начался…» — иронично добавил он.

Поклонники композитора также не смогли пройти мимо внешнего вида девушки, начав сравнивать российские нормы с американскими.

«Моего сына сегодня утром директор обругала за кроссовки и серо-синюю рубашку», — отметила подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи.