Композитор и продюсер Игорь Крутой вновь отпраздновал свой 65-летний юбилей на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Маэстро принимал поздравления от тех, кто не смог его поздравить с днем рождения в турецком Бодруме.

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Звезды отечественной эстрады чествовали музыканта песнями. Свои хиты для Игоря Крутого исполнили Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Ани Лорак и другие.

Маэстро был настолько тронут происходящим, что благодарил и жал руку каждому, а также произнес со сцены ответную речь.

« Моя огромная благодарность и уважение им. Потому что, если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины », — цитирует Игоря Крутого сайт Teleprogramma.pro.

По завершении творческого вечера гости были приглашены на after-party, где знаменитостям раздали футболки с принтами «Крутая туса». Прославленного композитора весь вечер сопровождали его супруга и дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Орейро поздравила красавицу-дочь Крутого с днем рождения.