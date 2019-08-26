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  4. Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи — видео

Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи — видео

, 22:56 Видео 30

Юбилейный вечер российского композитора состоялся в Олимпийском парке.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @igorkrutoy65

Композитор и продюсер Игорь Крутой вновь отпраздновал свой 65-летний юбилей на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Маэстро принимал поздравления от тех, кто не смог его поздравить с днем рождения в турецком Бодруме.

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Звезды отечественной эстрады чествовали музыканта песнями. Свои хиты для Игоря Крутого исполнили Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Ани Лорак и другие.

Маэстро был настолько тронут происходящим, что благодарил и жал руку каждому, а также произнес со сцены ответную речь.

«Моя огромная благодарность и уважение им. Потому что, если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины», — цитирует Игоря Крутого сайт Teleprogramma.pro.

По завершении творческого вечера гости были приглашены на after-party, где знаменитостям раздали футболки с принтами «Крутая туса». Прославленного композитора весь вечер сопровождали его супруга и дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Орейро поздравила красавицу-дочь Крутого с днем рождения.

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