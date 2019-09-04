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«Дадим под штангу»: Фоменко зажигательно позвал всех на фестиваль «Наши в городе»

, 16:16 Видео 140

Масштабный двухдневный марафон музыки пройдет в Москве на проспекте Сахарова 7 и 8 сентября.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, на проспекте Сахарова в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе», посвященный 872-летию основания Москвы. Николай Фоменко как один из участников мероприятия эффектно и эмоционально пригласил на фестиваль всех жителей и гостей столицы.

Фоменко выступит вместе с группой «Секрет», одним из основателей которой он является. По словам артиста, в рамках двухдневного фестиваля коллектив практически устроит свой собственный концерт.

«Целый час сольника — о-о-о! Дадим под штангу! Ждем!», — заявил он.

Отдельно Фоменко отметил, что выступление группы «Секрет» на фестивале пройдет 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на фестиваль «Наши в городе» любителей рока пригласили Гарик Сукачев и Сергей Галанин.

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