«Дадим под штангу»: Фоменко зажигательно позвал всех на фестиваль «Наши в городе»

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, на проспекте Сахарова в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе», посвященный 872-летию основания Москвы. Николай Фоменко как один из участников мероприятия эффектно и эмоционально пригласил на фестиваль всех жителей и гостей столицы.

Фоменко выступит вместе с группой «Секрет», одним из основателей которой он является. По словам артиста, в рамках двухдневного фестиваля коллектив практически устроит свой собственный концерт.

«Целый час сольника — о-о-о! Дадим под штангу! Ждем!», — заявил он.

Отдельно Фоменко отметил, что выступление группы «Секрет» на фестивале пройдет 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на фестиваль «Наши в городе» любителей рока пригласили Гарик Сукачев и Сергей Галанин.