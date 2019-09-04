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  4. «Сюрприз с большой буквы»: группа «Альянс» приглашает поклонников на фестиваль «Наши в городе»

«Сюрприз с большой буквы»: группа «Альянс» приглашает поклонников на фестиваль «Наши в городе»

, 19:11 Видео 10

Грандиозный концерт в честь дня рождения столицы пройдет в Москве 7 и 8 сентября.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Рок-группа «Альянс» приглашает своих поклонников на грандиозный фестиваль «Наши в городе», который состоится в Москве 7–8 августа на проспекте Академика Сахарова. По словам музыкантов, зрителей ожидает большой сюрприз. Кроме этого исполнители поделились, что и в самой группе происходят большие перемены.

«Мы ждем признания публики от этого фестиваля, повышенного интереса к группе „Альянс“, у нас происходит большая перемена — к нам вливается в коллектив Сергей Арутюнов, прекрасный вокалист и исполнитель. Мы думаем, что это станет еще одной новой волной в нашей московской музыке. Сейчас мы репетируем песни, в основном, это будут популярные хиты, которые мы любим. Приходите к нам на выступление 7 сентября, в 12 часов мы открываем фестиваль „Наши в городе“ и готовим вам сюрприз с большой буквы», — рассказали в «Альянсе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на 20-часовом музыкальном марафоне выступят такие известные артисты как «Ария», Гарик Сукачев, «Пилот», Найк Борзов и многие другие.

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