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  4. «Я не могу без любви»: Волочкова объяснила, почему никому не показывает любимого

«Я не могу без любви»: Волочкова объяснила, почему никому не показывает любимого

, 19:26 Видео 151

По словам балерины, раньше публичность личной жизни лишала ее настоящего счастья.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art, 5-tv.ru

Анастасия Волочкова объяснила в интервью 5-tv.ru, почему на ее странице в Instagram стало меньше фотографий с любимым мужчиной. По словам балерины, она намерено не хочет «светить» молодого человека, чтобы сохранить радость любви.

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«Ничего не случилось… Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и наше уединение в тайне от всех, потому что счастье любит тишину, и я обжигалась на том, что когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда не оборачивалось, вы знаете, настоящим счастьем», — призналась Волочкова.

Она рассказала, что со своим мужчиной она вместе уже почти 11 месяцев, из которых только месяц влюбленные не виделись из-за двухнедельной поездки Анастасии в Грецию и командировки его любимого.

«Это для меня было катастрофическое расставание, потому что все 10 месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели», — сказала балерина.

Она попросила не переживать за ее личную жизнь, поскольку без любви она не может жить в принципе.

«Мои хорошие, у меня все реально все в порядке, это первое. Во-вторых, я не могу без любви. Ну, как вы можете себе представить, чтобы я была одна? Это невозможно вообще в принципе в моей жизни», — заявила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова сильно похудела на Средиземном море.

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