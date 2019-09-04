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«Жарил грибы»: потерявшийся в тайге подросток о выживании в лесу

, 22:28 Эфирная новость 75

Василий Ковалёв не вернулся домой 23 августа. К счастью, спустя почти две недели его вернули семье — целым и невредимым.

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Фото, видео : © РИА Новости / Илья Тимин, 5-tv.ru

В Приморье подростка, который почти две недели провел в тайге, нашли живым и невредимым. 15-летний Василий Ковалёв пошел в лес собирать грибы и заблудился. Его искали на земле и с воздуха. Военные, спасатели и волонтеры прочесывали лес без остановки.

В итоге нашли его на отдаленной пасеке. Выбраться оттуда он не мог из-за паводка. По словам подростка, в скитаниях по лесу ему пришлось вспомнить все уроки ОБЖ.

«Шел почти весь день. Пошел дождик. Встал разжег костер, пожарил грибы и перекусил, поспал».

Сейчас подросток проходит медобследование. Правда, скорее для профилактики. Судя по внешнему виду, скитание по тайге обошлось для него без последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшая в лесу Ленинградской области девочка найдена живой.

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