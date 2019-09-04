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  4. «Мой мотор!» Кристина Асмус поделилась редким фото с младшей сестрой

«Мой мотор!» Кристина Асмус поделилась редким фото с младшей сестрой

, 4:21 Фото 65

Актриса опубликовала совместный снимок в своем Instagram-аккаунте и поздравила Карину с днем рождения.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram-аккаунте редким снимком с младшей сестрой Кариной, которая 2 сентября отметила день рождения. Девушке исполнилось 28 лет. По этому случаю Кристина опубликовала совместное фото и поздравила сестренку с ее личным праздником.

«Моя сестраааааа! Мой мотор! Мой лучший друг! ❤️ Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни! Еще раз С Днем рождения! За тобой хоть в космос! Люблю безумно! Ну что, похожи?» — написала актриса. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

Instagram @asmuskristina

Поклонники присоединились к поздравлениям Кристины и отметили, что сестры очень похожи.

«Похожи, но не как близнецы, а как двойняшки»;

«Обалдеть как похожи!»

«Близняшка что ли? 100% похожа!»

«Ну ооочень похожи», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями.

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