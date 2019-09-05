Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном

Украинская певица Анна Седокова пришла в ярость из-за отношения медперсонала одной из московских частных клиник к своему двухлетнему сыну Гектору. Дело в том, что во время отдыха во Франции малыша покусал комар, а когда звездное семейство вернулось в Москву, обнаружилось, что место укуса воспалено.
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Анна незамедлительно повезла Гектора в больницу, где их принял, по ее словам, «чудесный доктор», который поставил диагноз и отправил их сдать кровь на анализ. Однако медсестра оказалась не просто невежлива, но, по словам артистки, вела себя жестоко и грубо по отношению к мальчику. Она велела усадить ребенка и зачем-то «зажать ему ноги коленками». Мальчик тут же испугался, у него началась истерика. Его не могли успокоить ни уговоры матери, ни мультфильм в телефоне.
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Далее выносить такую пытку мать не смогла и приняла решение прервать эти попытки врача. Покидая больницу, Анна назвала ее сотрудников «извергами» и посоветовала им работать «в казарме, а не с детками». Артистка возмущена тем, почему к маленьким пациентам допускают людей, которые «детей ненавидят».
Многие подписчики привели схожие истории из своей жизни, но нашлись и те, кто высказался в защиту врачей.
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Ранее Анна Седокова рассказала о своих тяжелых школьных годах.