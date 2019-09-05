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  4. Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном

Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном

, 8:44 Видео 47

Певицу возмутило отношение медперсонала.

Фото : Instagram @annasedokova

Украинская певица Анна Седокова пришла в ярость из-за отношения медперсонала одной из московских частных клиник к своему двухлетнему сыну Гектору. Дело в том, что во время отдыха во Франции малыша покусал комар, а когда звездное семейство вернулось в Москву, обнаружилось, что место укуса воспалено.

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Анна незамедлительно повезла Гектора в больницу, где их принял, по ее словам, «чудесный доктор», который поставил диагноз и отправил их сдать кровь на анализ. Однако медсестра оказалась не просто невежлива, но, по словам артистки, вела себя жестоко и грубо по отношению к мальчику. Она велела усадить ребенка и зачем-то «зажать ему ноги коленками». Мальчик тут же испугался, у него началась истерика. Его не могли успокоить ни уговоры матери, ни мультфильм в телефоне.

«Кровь из пальца не шла. Гектор жутко плакал. Она со всей силой давила на этот малюсенький пальчик, пытаясь выдавить кровь», — возмущается Седокова.

Далее выносить такую пытку мать не смогла и приняла решение прервать эти попытки врача. Покидая больницу, Анна назвала ее сотрудников «извергами» и посоветовала им работать «в казарме, а не с детками». Артистка возмущена тем, почему к маленьким пациентам допускают людей, которые «детей ненавидят».

Многие подписчики привели схожие истории из своей жизни, но нашлись и те, кто высказался в защиту врачей.

«Эх, Анна, как же хорошо, что вы не знаете, каково это пахать в медицине. Жутко не благодарная профессия. Профессиональное выгорание у каждого через год», — поделился один из фолловеров своим примером.

«Задача медсестры взять кровь у ребенка. Задача мамы ребенка сделать так, чтобы медсестра взяла кровь у вашего ребенка», — напомнил другой.

«В первую очередь, вы должны ребенку объяснить, куда вы идете и что будете сдавать, с ребенком надо разговаривать, а не перекладывать эти объяснения на лаборанта. Я с вами не согласна полностью», — упрекнул ее третий.

Ранее Анна Седокова рассказала о своих тяжелых школьных годах.

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