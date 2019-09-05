Пассажирский поезд сошел с рельсов в Японии после столкновения с грузовиком

Пассажирский поезд в Японии столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, после чего сошел с рельсов. ЧП случилось в четверг, 5 сентября, неподалеку от Токио, в городе Иокагама, сообщают «Известия» со ссылкой на японский телеканал NHK.

На кадрах видно, что сильные повреждения получил головной вагон поезда, он оказался на боку. Из вагона поднимаются черные клубы дыма. На перроне около поезда разбросаны цитрусовые, которые, судя по всему, перевозил грузовик.

На месте происшествия уже работают спасатели. По предварительным данным, пострадал 31 человек. Ранения получили как пассажиры, так и машинисты. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, точную причину столкновения еще предстоит уточнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что товарный поезд сошел с рельсов в Чехии. На большой скорости 13 вагонов с известняком рухнули под откос.