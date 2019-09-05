Временно пока, брат: Граффити с Бодровым закрасили в Петербурге

Знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в роли Данилы Багрова из фильма «Брат» и «Брат-2», закрасили его же создатели в ночь на 5 сентября. Художники из HoodGraff сообщили в своем Instagram, что рисунок на трансформаторной подстанции около Александро-Невской лавры исчезнет ночью.

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Но как оказалось, граффити не планируется уничтожать навсегда. Бодрова решили отреставрировать из-за постоянного посягательства вандалов и климатических условий. На момент начала работ, изображение находилось не в лучшем состоянии. Краска потрескалась и осыпалась. HoodGraff заверили, что реставрационные работы завершаться уже завтра.

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