«Перерезал горло»: подозреваемый о зверском убийстве женщины, чье тело нашли в чемодане

Обнародованы кадры оперативной съемки, на которой подозреваемый в убийстве женщины в подробностях рассказывает, как убивал 50-летнюю Бэллу Воронину. Жертва работала в одном из салонов красоты, познакомилась с предполагаемым злоумышленником в социальных сетях и 2 июля отправилась к нему на свидание, которое предположительно закончилось ее смертью. Молодого человека по имени Роман задержали 4 сентября — спустя два месяца после произошедшего.

По словам преступника, Бэлла приехала к нему сама, он даже встретил ее у машины и проводил в квартиру.

«Я же ее встречал, она первый раз здесь была» — рассказал подозреваемый.

Он также в подробностях описал момент преступления.

«Ножом перерезал горло. …Слева направо. И все… Я сперва в шок пришел, ну, а она все уже, задыхалась» — доложил Муртазов.

Кроме убийства Ворониной, Романа и его подельника Ислама подозревают в грабежах и изнасилованиях жриц любви.

В полицейский участок Калининского района Санкт-Петербурга обратилась 21-летняя уроженка Брянской области. Девушка трудилась «массажисткой» в салоне и пострадала от рук двух разъяренных клиентов. По словам потерпевшей, 30 августа около 6 часов утра, двое мужчин с восточной внешностью пришли к ней за услугами массажа, после чего набросились на нее с кулаками, угрожая ножом. Избили, забрали восемь тысяч рублей, документы, сорвали золотое украшение и изнасиловали.

Спустя несколько дней аналогичное заявление поступило от 24-летней пострадавшей прибывшей из Башкортостана, но уже в отделение Кировского района. Девушка сообщила об аналогичных противоправных действиях во время визита к ней на проспект Народного ополчения. Угрожая ножом, клиенты отобрали у нее смартфон и покинули квартиру.

Ранее 5-tv.ru раскрыл личность убитой, найденной в чемонадне в Новоорловском лесопарке.