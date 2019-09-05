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«Спасибо за Солнце и Луну!»: Сосо Павлиашвили трогательно поздравил жену

, 16:05 Фото 68

Супруге артиста Ирине Патлах исполнилось 39 лет.

Фото : Instagram @soso_pavliashvili_official

Певец Сосо Павлиашвили трогательно поздравил жену Ирину Патлах с днем рождения в своем Instagram-аккаунте. Ей 5 сентября исполнилось 39 лет.

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«Сегодня у моей Богини День Рождения. Спасибо тебе за Солнце и Луну! С тобой я начал их замечать», — написал артист.

Instagram @soso_pavliashvili_official

Павлиашвили поблагодарил супругу за безграничную и преданную любовь и отметил, что с годами она только хорошеет.

«С каждым годом ты молодеешь и молодеешь…скоро мне будет неприлично с тобой находиться😅, — добавил артист.

Поклонники присоединились к поздравлению певца и отметили, что у Павлиашвили очень красивая семья.

«Как красиво! Сосо у вас красивая семья! Счастья вашей богине!»

«Поздравляю! Будьте счастливы и здоровы!»

«Жена красотка. Редкое сочетание таланта и красоты»;

«Поздравляю! Так написать мог только влюбленный композитор, счастья вашей семье!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мартиросян и Галустян показали пародию на Сосо Павлиашвили.

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