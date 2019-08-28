Мартиросян и Галустян показали пародию на Сосо Павлиашвили

Юморист и продюсер Гарик Мартиросян порадовал поклонников в Instagram-аккаунте забавным видео. На кадрах комик пародирует Сосо Павлиашвили, а подпевает ему резидент «Comedy Club» Михаил Галустян.

«Готовимся к выступлению на Новой волне😂», — подписал ролик Мартиросян.

Юмористы, видимо, таким образом решили подогреть интерес публики к творческому вечеру Сосо Павлиашвили, который должен был транслироваться на одном из федеральных каналов.

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Поклонники оценили творчество резидентов «Comedy Club» и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Я десять раз просмотрела! Гениально!»

«Галустян с вами — это отличный дуэт»;

«Как же я вас люблю! Крутые вы ребята!»

«Два профессионала! 👍Красавцы!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде. Звезда разместила романтичный снимок с подсвечивающейся яхты на фоне заката.