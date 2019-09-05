«Вот это автограф!» Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов

Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram видео с выступления. В кадре артистка под овации, стоя с букетом на сцене, бросает его в зал. Цветы попадают кому-то из зрителей по голове. Прикрыв от неожиданности лицо рукой, оперная дива в шутку убегает со сцены вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

«Я опять долбанула кого-то цветами… а так… ну, с успехом нас», — подписала видеоролик певица. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Многие поклонники восприняли выходку Анны Нетребко с юмором, фанаты написали, что даже хотели бы оказаться на месте того счастливчика, в которого попал букет.

«Ничего, из ваших рук за счастье»;

«Я была бы рада, что меня долбанула Анна Нетребко, да еще цветами. Засушила бы!»

«Вот это я понимаю — автограф!»

«Вы настолько артистично это отыграли, что думаю зритель только», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Нетребко в восторге от ее стройной фигуры.