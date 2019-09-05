Петербург первым в России примет «Синепозиум» Международной ассоциации кинокомиссий

Петербург первым в России примет 43-й «Синепозиум» Международной ассоциации кинокомиссий. Ежегодный глобальный профессиональный форум пройдет в Северной столице с 13 по 16 сентября.

В рамках мероприятия на одной площадке соберутся лидеры кино-, теле- и медиарынка со всего мира. Будут обсуждаться вопросы развития креативных индустрий, производства киноконтента, кинокомиссий, развития кинотуризма и новых форм взаимодействия с аудиторией.

пресс служба «Синепозиум» Международной ассоциации кинокомиссий

На форуме запланированы выступления ключевых спикеров из США, Европы и Азии, среди которых руководители HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse Productions, Ukie, продюсеры фильмов «Безумный Макс: Дорога перемен», «Планета обезьян», «Фонтан», «Ангелы и демоны», «Звездные войны».

« Никогда ранее в России на одной площадке, тем более в России, не собирались HBO, Universal, Legendary Pictures, Sony PlayStation и другие крупнейшие производители контента. „Синепозиум“ — это возможность для нашей индустрии пообщаться с коллегами из США, Азии, Европы, развить новые партнерские отношения. „Синепозиум“ также — это самый главный источник информации для зарождающихся в России кинокомиссий, шанс узнать, как в действительности создать эффективный инструмент по привлечению производителей контента в страну и регион », — сказал генеральный директор АНО «Русский Офис Кинокомиссий» Валерий Купеев.

Международная ассоциация кинокомиссий (AFCI) была основана в 1975 году. В настоящий момент она является самым крупным объединением профессионалов мира киноиндустрии. В ассоциацию входит больше трех сотен комиссий в 45 странах на шести континентах. В предыдущие годы «Синепозиум» проходил в Инчхоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Барселоне, Веллингтоне и других городах. Участниками мероприятия становились представители компаний Netflix, Sony Pictures, Walt Disney, HBO, Warner Brothers, Paramount, Amazon, Marvel, CBS и более 50 других мировых компаний.

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