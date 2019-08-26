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  4. Видео: Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тысяч зрителей

Видео: Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тысяч зрителей

, 16:58 Эфирная новость 15

Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всех стран, победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено около 87 миллионов рублей.

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Фото, видео : РИА Новости / Михаил Патлис, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 27

Где сбываются мечты? Ответ на этот вопрос знают участники самого творческого фестиваля «Таврида-АРТ». В воскресенье, 25 августа, он завершился в Крыму. Полную свободу творчества предоставили юным режиссерам, актерам, продюсерам. Начинающие деятели искусства получили советы от звезд КВН и мэтров кино.

По информации организаторов, первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», проходивший в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма, посетили более 45 тысяч зрителей. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всех стран, победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено около 87 миллионов рублей.

О финале «Тавриды-АРТ» — репортаж корреспондента МИЦ «Извести» Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму завершился грандиозным концертом. Кроме того, участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России. Первый был установлен художниками в квартале АРТ, а второй — юмористами в квартале КВН. Было время и для любви. Молодой человек вышел на сцену и сделал предложение своей девушке на глазах тысяч участников фестиваля.

Кроме того участники фестиваля «Таврида-АРТ» выступили на одной сцене со знаменитыми рокерами. В рамках фестиваля «Нашествие» молодые деятели культуры и искусства услышали хиты прославленных музыкантов: Гарика Сукачева, Найка Борзова, Вячеслава Бутусова, групп «Пикник», «Ария» и «25/17».

Тема:
Таврида — АРТ 2019 27
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