Видео: Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тысяч зрителей

Где сбываются мечты? Ответ на этот вопрос знают участники самого творческого фестиваля «Таврида-АРТ». В воскресенье, 25 августа, он завершился в Крыму. Полную свободу творчества предоставили юным режиссерам, актерам, продюсерам. Начинающие деятели искусства получили советы от звезд КВН и мэтров кино.

По информации организаторов, первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», проходивший в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма, посетили более 45 тысяч зрителей. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всех стран, победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено около 87 миллионов рублей.

О финале «Тавриды-АРТ» — репортаж корреспондента МИЦ «Извести» Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму завершился грандиозным концертом. Кроме того, участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России. Первый был установлен художниками в квартале АРТ, а второй — юмористами в квартале КВН. Было время и для любви. Молодой человек вышел на сцену и сделал предложение своей девушке на глазах тысяч участников фестиваля.