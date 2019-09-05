Хочешь поиграть с клоуном? Один из самых ожидаемых фильмов «Оно 2» уже в прокате

В российский прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов 2019 года — «Оно 2». Два года назад экранизация романа Стивена Кинга собрала свыше 700 миллионов долларов по всему миру, на вторую часть делают не менее кассовые прогнозы. Главные роли сыграли Джеймс МАкЭвой и Джесикай Честейн, а за режиссуру вновь взялся Андрес Мускетти. Роль клоуна исполнил миловидный Билл Скарсгард. Появится даже сам автор книги, по которой снят фильм.

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Вторая часть нашумевшего фильма ужасов рассказывают о событиях, которые разворачиваются спустя 27 лет. Дети — жертвы Пеннинвайза, выросли, но его возвращение снова объединяет их в родном городе. Но кем они стали? Беверли — бизнес леди и соучредительница бренда женской одежды. Билл стал известным писателем и сценаристом. Ричи — комик, Бен — архитектор, а Эдди занялся риск-менеджментом. Лишь Майк так и не уехал из Дерри и устроился на работу библиотекарем, собрав очень много информации для того, чтобы снова победить Пеннинвайза в случае его возвращения.

Дети начинают пропадать снова и это прямой знак того, что клоун-убийца вернулся. Перед героями фильма встает непосильная задача. Им нужно победить Пеннинвайза снова, но как это сделать? Ведь, уже прошло 27 лет, и они давно не дети…

На этот раз, создатели фильма решили добавить еще больше жестоких сцен, за что в США фильму присвоили рейтинг hard-R. Букву «R» приписывают в том случае, если в киноленте присутствуют «шокирующее насильственное содержание, большое количество крови в кадре, грубые выражения и откровенные сексуальные сцены, и также за то, что он продолжает представлять клоунов самыми ужасными существами в современном мире, страшнее вампиров и зомби». В России «Оно 2» имеет рейтинг 18+.

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