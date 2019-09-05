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  4. Экстрим в большом городе: Парень сорвался, переходя по канату между башнями «Москва-Сити» — видео

Экстрим в большом городе: Парень сорвался, переходя по канату между башнями «Москва-Сити» — видео

, 17:59 Видео 37

Трос растянули между башнями в деловом центре столицы.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, ВКонтакте @moscowtop1

Между башнями «Око» и «Нева» в деловом центре «Москва-Сити» замечен экстремал-канатоходец. Очевидцы засняли на видео, как мужчина идет по растянутому канату, но срывается вниз и повисает на строховочных тросах.

Интернет-пользователи полагают, что это всего лишь репетиция перед настоящим восхождением. Вероятно, канатоходец планирует поставить новый мировой рекорд в День города, когда его коллеги из разных стран мира пройдут по канату на высоте 350 метров — на 100 метров выше предыдущего рекорда. В 2016 его установил австрийский хайлайнер Александр Шульц. Спортсмен преодолел высоту в 250 метров между высотными зданиями в столице Мексики.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что в Великобритании пассажир сел за штурвал пилота.

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