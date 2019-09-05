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  4. Пассажир заменил пилота за штурвалом самолета. Ну а что — лицензия-то есть

Пассажир заменил пилота за штурвалом самолета. Ну а что — лицензия-то есть

, 8:07 Эфирная новость 35

Британцу так хотелось в отпуск, что он не мог больше ждать ни минуты.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Илья Питалев, 5-tv.ru

В Великобритании пассажир самолета заменил пилота, который не вышел на работу. Мужчина обратился к ожидающим вылета с просьбой разрешить ему сесть за штурвал лайнера. После этого позвонил в диспетчерскую, чтобы получить разрешение на взлет.

«У меня при себе есть лицензия на право управления, и я очень хочу отправиться в отпуск. Если вам нужны мои услуги, то я готов приступить к работе», — заявил герой новости.

Поверив на слово летчику-добровольцу, руководство авиакомпании допустило его до полета. Его даже поблагодарили, что пришел на выручку. Самое удивительное, что никто из пассажиров такой неожиданной замены в экипаже не испугался. Все как один остались на местах, доверив свои жизни случайно оказавшемуся на борту пилоту. Долетел самолет к месту назначения без происшествий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об авиасалоне «МАКС-2019» в Жуковском.

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