«Орлиная» охота на «бриллианты»! Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье: Где посмотреть бой онлайн?

Один тот факт, что в жаркой схватке сойдутся представители России и США, уже вызывает неподдельный интерес во всем мире. Причем не только со стороны поклонников ММА, предстоящий бой выходит далеко за пределы октагона, да и спорта в целом.

Новый Хабиб

Итак, Хабиб проведет свой первый бой после эпического сражения с Конором Макгрегором и последовавшей за ним длительной дисквалификации Нурмагомедова. Россиянин бездействовал с октября 2018-го, однако за это время он не выпадал из информационного поля, напротив, за прошедший год мы узнали о нем больше, чем за предыдущие 30 лет его жизни. Нужно отдать ему должное, «Орел», как он сам себя называет, проделал титаническую работу по улучшению своего имиджа. По всей видимости, Хабиб нанял специально обученных профессионалов, которые занялись его поведением на публике и научили грамотно говорить. За несколько месяцев он превратился чуть ли не в философа с сентиментальными наклонностями, в многочисленных интервью рассуждающего о смысле жизни и признающегося в любви к маме.

@khabib_nurmagomedov / Instagram

Умение делать выводы и признавать ошибки, несомненно, помогли Нурмагомедову в плане популярности. Если раньше он был непререкаемым авторитетом лишь в определенных регионах страны, то сегодня Хабиб — герой поистине национального масштаба. Можно вспомнить, что тот самый скандальный бой против Макгрегора чуть ли не разделил Россию пополам — многие, очень многие симпатизировали у нас тогда харизматичному ирландцу, чего уж греха таить. Сейчас, в канун поединка с Порье, подобное уже невозможно себе представить.

Хабиб стал социальным явлением — это факт. Окладистые бороды и головные уборы его имени давно перестали быть неотъемлемой частью «прикида» только лишь молодых парней с Северного Кавказа, специализирующихся на единоборствах. А уж как сильно Нурмагомедова обожают в странах ближнего зарубежья, где также считают своим…

Ну да ладно, изменившийся имидж, возросшая популярность, любовь к маме — все это лирика, которая в бою не поможет. Гораздо важнее, в какой форме подходит россиянин к схватке с американским противником. О физической готовности Хабиба к предстоящему бою можно судить только по видеопубликациям тренировок в его же соцсетях да по свидетельствам очевидцев. Впрочем, вряд ли стоит сильно беспокоиться за кондиции Нурмагомедова, даже с учетом того, что он стал много уделять времени светской жизни и общественным делам. Самое важное, что у «Орла» все хорошо со здоровьем, а это значит, что он в порядке, пусть и ему и пришлось спешно сгонять лишние килограммы, чтобы уложиться в рамки легкой весовой категории.

Кто такой Порье?

А что же известно о сопернике Хабиба? Дастин Порье — соперник очень достойный, за карьеру он одержал 25 побед (из них 13 — нокаутом) при пяти поражениях. Побив в апреле этого года грозного соотечественника Макса Хэллоуэя, «Бриллиант» завоевал титул временного чемпиона UFC, что и дало ему право сразиться с Нурмагомедовым, который в то время еще отбывал дисквалификацию. Порье немного ниже и легче Хабиба, зато размах рук у него чуть побольше — в целом, у них почти одинаковая антропометрия. Объединяет двух бойцов еще одно любопытное обстоятельство: оба, пусть и в разное время, бились с Макгрегором. Но, если Нурмагомедов «вынес» Конора в одну калитку, то Порье потерпел от рыжебородого чувствительное поражение. Правда, было это еще пять лет назад.

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Специализируется Порье на боксе и бразильском джиу-джитсу, одновременно хорошо владея обоими этими видами спорта, что делает его по-настоящему опасным бойцом. Именно по причине своего универсализма американец и получил свое «дорогое» прозвище.

Однако, как бы ни был хорош «Бриллиант» в партере, если Хабибу удастся перевести выяснение отношений на канвас восьмиугольника, шансов на победу у Дастина будет крайне мало. Да, он здорово сложен и очень вынослив, притом, что проводит свои поединки в достаточно высоком темпе, в среднем нанося по пять ударов за минуту. Но это, опять же, в стойке — внизу Порье хорош, но отнюдь не идеален, особенно в сравнении с Нурмагомедовым.

Прогноз

Регламент боя — пять раундов по пять минут каждый, но от звонка до звонка поединок продлится вряд ли. Скорее всего, сражение завершится досрочно — в пользу Хабиба. Единственный шанс американца — быстрый нокаут в первом раунде, и россиянин это прекрасно понимает. Однако «Орел» такого развития событий не допустит — он при первой же возможности повалит противника на настил октагона, в третий раз защитит титул чемпиона UFC и одержит 28-ю победу в 28-ми поединках.

А потом… Поговаривают, что бой против Порье может стать последним для Нурмагомедова в ММА, что он планирует завершить карьеру и заняться благотворительностью. В таком случае гонорар в шесть миллионов долларов точно не будет для Хабиба лишним.

Где посмотреть бой Хабиба Нурмагомедов и Дастина Порье?

Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится на «du Arena» в Абу-Даби. Карта шоу предлагает нашему вниманию 8 поединков с участием бойцов из России. Венчает список боев титульная схватка в легком весе: действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов против временного чемпиона Дастина Порье.

Где посмотреть турнир UFC 242 онлайн:

Где посмотреть турнир UFC 242 по ТВ:

В России трансляцию UFC 242 можно посмотреть на Первом канале.

Абоненты Ростелекома смогут также посмотреть трансляцию на телеканале «UFC ТВ».

Владимир Жарков