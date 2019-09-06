«Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии

Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

«Animaccord, международная медиакомпания и студия, запускает самый популярный российский мультсериал в мире „Маша и Медведь“, попавший в Книгу рекордов Гиннесса 2019 года, на большом экране одной из глобально лидирующих сетей кинотеатров Vue », — говорится в сообщении.

Премьера «Маши и Медведя» состоится в 89 кинотеатрах сети Vue в Великобритании и Ирландии. В показ войдут последние эпизоды третьего сезона мультсериала.

Animaccord — международная медиакомпания и студия. В этом году компания была включена в рейтинг ТОП-150 мировых лицензиаров международного лицензионного издания License Global.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серию «Маши и Медведя» под названием «Маша плюс каша» посмотрели более четырех миллиардов раз на YouTube.