Видео: 30 человек отравились газом в американском супермаркете

Пришли за продуктами и едва не задохнулись: в США в результате утечки газа в одном из супермаркетов Массачусетса пострадали около 30 человек. Двум десяткам медики оказали помощь на месте. Девятерых посетителей магазина экстренно увезли в больницу. Торговый центр эвакуировали. Полицейские и пожарные оцепили территорию. По предварительным данным, газ поступает из неисправной холодильной системы. Наладить оборудование сейчас пытаются специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасную радиацию обнаружили в одном из детских садов Кузбасса. Суд Мариинска вынес решение о приостановке работы детского учреждения.