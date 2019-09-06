  1. Пятый канал
  4. Преподаватель из Петербурга изобрел бионический протез — видео

Преподаватель из Петербурга изобрел бионический протез — видео

, 8:02 Эфирная новость 70

Инновация петербуржца в разы дешевле зарубежных аналогов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Валерий Мельников

Педагог по робототехнике из Петербурга изобрел необычный бионический протез. На механической руке всего четыре пальца. Но, по заверениям разработчика, такая робо-кисть вполне может заменить настоящую — сейчас изобретение проходит тестовые испытания.

Бионические протезы максимально точно имитируют человеческую руку и позволяют людям, лишившимся конечности, вести привычный образ жизни. Главный минус — их высокая стоимость. Цена заграничных аналогов порой достигает 5 миллионов рублей. Разработка петербуржца обойдется в разы дешевле, а значит тысячи россиян, которые стоят сейчас в очереди на протезирование — получат помощь гораздо раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» разработал «броню» для спутников.

Читайте также

+15° Днём +17°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

9:35
«Не буду врать»: Дженнифер Энистон назвала пугающий ее признак старения
9:23
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
9:17
Спасатели ищут пропавшего пассажира затонувшего катера
9:12
Михайловский театр устроил балет под открытым небом Петербурга
9:02
Петербуржцы отправятся по Амазонке на самой большой в мире надувной лодке
9:00
Два российских Су-34 столкнулись в воздухе

Сейчас читают

«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото
Ники Минаж объявила об окончании карьеры
«Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги