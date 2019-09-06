Педагог по робототехнике из Петербурга изобрел необычный бионический протез. На механической руке всего четыре пальца. Но, по заверениям разработчика, такая робо-кисть вполне может заменить настоящую — сейчас изобретение проходит тестовые испытания.

Бионические протезы максимально точно имитируют человеческую руку и позволяют людям, лишившимся конечности, вести привычный образ жизни. Главный минус — их высокая стоимость. Цена заграничных аналогов порой достигает 5 миллионов рублей. Разработка петербуржца обойдется в разы дешевле, а значит тысячи россиян, которые стоят сейчас в очереди на протезирование — получат помощь гораздо раньше.

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