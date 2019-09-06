В Польше нашли целую женскую деревню. В небольшом поселении за долгое время не родилось ни одного мальчика. Последний представитель сильного пола появился на свет больше 10 лет назад. На это долго не обращали внимания, пока не решили набрать команду пожарных — в итоге отряд огнеборцев стал командой жгучих красавиц. Дело дошло до того, что власти города объявили вознаграждение за рождение долгожданного первенца. О жизни города с «гендерной аномалией» смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о статистике рождаемости и смертности в России — ее неутешительные тенденции представила вице-премьер Татьяна Голикова.