«Это Киркоров»: Снимок Пугачевой породил жаркие споры в сети

Алла Пугачева активно ведет свой аккаунт в Instagram и делится с подписчиками интересными событиями из жизни своей семьи. Недавно Примадонна опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена огромная пальма, передает Утро.ру.
«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — подписала снимок Алла Борисовна.
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Подписчики сразу обратили внимание, что пальма очень напоминает бывшего мужа Пугачевой короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
«Я думала, что это Киркорова со спины сфотографировали»;
«Это Киркоров, грим не снял»;
«Сорт дерева имени Киркорова»;
«Да это костюм для Филиппа», — написали фолловеры.
А некоторые юзеры решили, что пальма имеет нечто общее с прической Пугачевой или ее сценическими костюмами.
«Ой, как будто прическа Пугачевой»;
«Это дерево напоминает мне ваши сценические платья 80-х», — высказались поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы.