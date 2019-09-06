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«Это Киркоров»: Снимок Пугачевой породил жаркие споры в сети

, 11:20 Фото 289

Примадонна опубликовала в своем Instagram фотографию пальмы.

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Фото, видео : Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева активно ведет свой аккаунт в Instagram и делится с подписчиками интересными событиями из жизни своей семьи. Недавно Примадонна опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена огромная пальма, передает Утро.ру.

«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — подписала снимок Алла Борисовна.

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Instagram @alla_orfey

Подписчики сразу обратили внимание, что пальма очень напоминает бывшего мужа Пугачевой короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

«Я думала, что это Киркорова со спины сфотографировали»;

«Это Киркоров, грим не снял»;

«Сорт дерева имени Киркорова»;

«Да это костюм для Филиппа», — написали фолловеры.

А некоторые юзеры решили, что пальма имеет нечто общее с прической Пугачевой или ее сценическими костюмами.

«Ой, как будто прическа Пугачевой»;

«Это дерево напоминает мне ваши сценические платья 80-х», — высказались поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы.

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