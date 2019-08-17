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  4. Любовь Успенская показала фигуру в купальнике и призвала женщин любить себя

Любовь Успенская показала фигуру в купальнике и призвала женщин любить себя

, 18:14 Видео 134

Певица в очередной раз поразила фанатов красотой и стройностью.

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Фото, видео : Instagram @uspenskayalubov_official

Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять подписчиков в Instagram. Певица совсем не выглядит на свои 65 лет и до сих пор может похвастаться спортивной формой, что она и делает. Недавно артистка опубликовала видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Ролик Успенская сопроводила напутствием всем женщинам. Певица призвала любить себя и никогда не терять веру в собственную красоту.

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«Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас — индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту!» — написала артистка.

Фанаты восхитились внешностью Успенской и оставили в комментариях ей множество комплиментов.

«В таком возрасте иметь такую фигуру!»

«Ничего не скажешь… Идеально! Умница и красавица!»

«Как девчонка!»

«Мне нравится. Красавица. Хорошо выглядеть в таком возрасте это титанический труд», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 65-летняя Успенская без грима раскрыла секрет неувядающей красоты.

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