Любовь Успенская показала фигуру в купальнике и призвала женщин любить себя

Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять подписчиков в Instagram. Певица совсем не выглядит на свои 65 лет и до сих пор может похвастаться спортивной формой, что она и делает. Недавно артистка опубликовала видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Ролик Успенская сопроводила напутствием всем женщинам. Певица призвала любить себя и никогда не терять веру в собственную красоту.
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа
«Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас — индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту!» — написала артистка.
Фанаты восхитились внешностью Успенской и оставили в комментариях ей множество комплиментов.
«В таком возрасте иметь такую фигуру!»
«Ничего не скажешь… Идеально! Умница и красавица!»
«Как девчонка!»
«Мне нравится. Красавица. Хорошо выглядеть в таком возрасте это титанический труд», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 65-летняя Успенская без грима раскрыла секрет неувядающей красоты.