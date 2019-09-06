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  4. «Челюсть отвисла»: Танцующая на шесте Дженнифер Лопес восхитила поклонников

«Челюсть отвисла»: Танцующая на шесте Дженнифер Лопес восхитила поклонников

, 16:05 Видео 141

Американская звезда опубликовала жаркое видео в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @jlo

Американская звезда Дженнифер Лопес в очередной раз взбудоражила подписчиков в Instagram новым роликом. Джей Ло показала кадры из фильма «Стриптизерши», где голливудская знаменитость играет одну из главных ролей. Премьера картины состоится 7 сентября в мире и 12 сентября в России. На видео актриса в туфлях на высоких шпильках эффектно танцует на шесте.

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«Жизнь начинается там, где заканчивается ваша зона комфорта… Это была одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делала физически. Но в итоге это стоило того», — написала Дженифер Лопес.

Поклонники пришли в восторг от жаркого видео и в очередной раз восхитились фигурой 50-летней Джей Ло.

«Вау, у меня челюсть отвисла, когда я смотрел видео»;

«О боже, она богиня!»

«Необыкновенная!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Дженнифер Лопес заявила, что в 50 лет жизнь только начинается.

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