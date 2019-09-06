Российский Центробанк сократил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%. Соответствующее решение совет директоров банка принял на заседании в пятницу, 6 сентября, и оно было ожидаемым на фоне постепенного снижения ставки в течение всего года, пишет «Экономика сегодня».

Предыдущий раз ключевая ставка устанавливалась на такой отметке весной 2014 года.

Основной причиной изменения ключевой ставки является возвращение годовой инфляции к целевому уровню в 4%. По прогнозам ЦБ, инфляция вернется к этому уровню в начале 2020 года.

Эксперт Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой считает, что в этой ситуации курс рубля продолжит движение в диапазоне 65,75 — 66,25 за один доллар в среднесрочной перспективе, пишет РБК. Другой аналитик из Промсвязьбанка Михаил Поддубский также считает, что курс рубля останется приблизительно на этой отметке.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. В текущем году пройдут еще два заседания по денежно-кредитной политике регулятора: 25 октября и 13 декабря.