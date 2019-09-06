«Хорошего Питера»: Музыкальный челлендж в Петербурге бьет все рекорды

В Северной столице набирает обороты музыкальный челлендж — исполнение новой песни Михаила Боярского «Хорошего Питера». В сети появилась масса роликов, на которых люди разных профессий и возрастов поют этот хит, однако наибольшее число просмотров на данный момент набрало видео молодежной волейбольной команды «Зенит», пишет телеканал 78.

Ребята запели во время перерыва между тренировками и соревнованиями прямо в спортивном зале.

Ранее челлендж приняли учащиеся Хорового училища имени Глинки — семиклассники Иван Дьяков, Артемий Гудков и Кристиан Пнев.

Не остались в стороне и сотрудники социокультурного пространства для старшего поколения петербуржцев «АВИП».

Присоединились к челленджу и футболисты пляжного петербургского клуба «Кристалл» Маурисиньо, Родриго и Датинья.

Ранее 5-tv.ru писал о премьере нового клипа Михаила Боярского на песню «Хорошего Питера».