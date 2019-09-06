Емельяненко рассказал, чем Кокорин и Мамаев могут заняться после тюрьмы

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью 5-tv.ru рассказал, чем, по его мнению, могут заняться после условно-досрочного освобождения футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По словам спортсмена, после длительного перерыва в профессиональном спорте они вполне смогут улучшить физическую форму. Главное — их желание.

«Если они захотят, то они будут еще лучше, нежели прежде. И физическую форму наберут лучше, и технически будут уже не просто приходить на тренировку, а уже будут расти. Поэтому здесь все, как говорится, в руках этих двух людей — как они себя и где они себя видят в дальнейшем, туда их дорога и приведет», — рассуждает Александр Емельяненко.

Боец отметил и большой «футбольный опыт» Александра Кокорина и Павла Мамаева. Александр Емельяненко считает, что если спортсмены не смогут реализовать себя в профессиональном плане, то они будут тренерами.

«Если они не найдут себя в профессиональном футболе, они могут легко уже, зная, что хорошо, что плохо, быть в помощь подрастающему поколению. Переключить все свои возможности, знания и навыки на тренировочный процесс — перейти и стать тренерами», — заключил Александр Емельяненко.

Александр Кокорин и Павел Мамаев должны выйти на свободу ориентировочно 17 сентября после вступления решения суда в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФК «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.