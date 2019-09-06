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  4. Рэпер Гуф намекнул на возможность заключения контракта с Тимати — фото

Рэпер Гуф намекнул на возможность заключения контракта с Тимати — фото

, 18:41 Фото 135

Алексей Долматов выложил в сеть совместное фото с коллегой по сцене Тимуром Юнусовым.

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Фото, видео : Instagram @therealguf

Рэп-исполнитель Гуф в своем аккаунте в Instagram выложил фото, сделанное в одной из высоток «Москва-Сити». На снимке Алексей Долматов сидит за круглым столом со своим коллегой по сцене Тимати.

«Обсуждаем условия контракта», — написал Гуф под публикацией.

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Instagram @therealguf

Вполне вероятно, что подобное заявление рэпера может оказаться шуткой. Звезды российской рэп-индустрии могли встретиться просто так или, к примеру, обсудить будущий совместный проект.

Подписчики Гуфа весьма неоднозначно восприняли данную публикацию. Основная масса комментариев пользователей написана в нецензурной и грубой форме, среди них нашлись и более сдержанные.

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