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Глава Мурманской области рассказал о реализации нацпроекта «Культура»

, 20:11 Видео 25

Андрей Чибис выразил благодарность министру культуры Владимиру Мединскому за помощь в реализации проектов в регионе.

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Фото, видео : ТАСС/Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и министр культуры РФ Владимир Мединский ознакомились с ходом реконструкции здания Мурманского областного театра кукол, которая осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

По словам Чибиса, благодаря поддержке Минкульта, завершить все строительные работы станет возможным уже летом следующего года, а выделенного из федерального бюджета финансирования хватит на закупку необходимого оборудования для здания.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что важно развивать культуру не только в Мурманске, но и в небольших населенных пунктах. Он привел в пример создание виртуального зрительного зала в Апатитах.

«Мы с министром договорились о поддержке объектов и событий культуры не только в Мурманске, но и в небольших населенных пунктах региона», — подчеркнул чиновник.

Чибис поблагодарил Мединского и возглавляемое им ведомство за оказываемую поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мурманская область активно поддерживает лучших российских студентов.

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