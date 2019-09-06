Глава Мурманской области рассказал о реализации нацпроекта «Культура»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и министр культуры РФ Владимир Мединский ознакомились с ходом реконструкции здания Мурманского областного театра кукол, которая осуществляется в рамках национального проекта «Культура».

По словам Чибиса, благодаря поддержке Минкульта, завершить все строительные работы станет возможным уже летом следующего года, а выделенного из федерального бюджета финансирования хватит на закупку необходимого оборудования для здания.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что важно развивать культуру не только в Мурманске, но и в небольших населенных пунктах. Он привел в пример создание виртуального зрительного зала в Апатитах.

« Мы с министром договорились о поддержке объектов и событий культуры не только в Мурманске, но и в небольших населенных пунктах региона », — подчеркнул чиновник.

Чибис поблагодарил Мединского и возглавляемое им ведомство за оказываемую поддержку.

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