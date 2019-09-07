«Событие года!» Звезда сериала «Не родись красивой» стал отцом в четвертый раз

Звезда культового отечественного сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко недавно женился в третий раз. 3 июля 2019 года супруга подарила актеру сына — Афанасия. Мальчик стал четвертым ребенком артиста. Знаменитость уже воспитывает троих детей от предыдущих браков: 20-летнего Сашу, 12-летнего Ваню и десятилетнего Федю. Рождение еще одного наследника стало самым ярким событием для 44-летнего Антипенко в этом году.

Новый клип Киркорова за сутки набрал более 850 тысяч просмотров

«Главное событие этого года для меня — рождение моего младшего сына, все остальное меркнет на его фоне. Мы назвали его Афанасием, ласково зовем Афоней. Сын родился в один день с третьим сыном Федором, спустя ровно 10 лет. Такое вот мистическое совпадение », — рассказал знаменитость.

После рождения четвертого мальчика Григорий Антипенко уже мечтает о появлении в семьей маленькой девочки. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

« Еще как хочется дочурку, но дети даются небесной канцелярией, наши желания тут мало что значат », — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Григория Антипенко рассказала о тяжелом расставании с мужем.