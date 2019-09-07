  1. Пятый канал
  4. «Событие года!» Звезда сериала «Не родись красивой» стал отцом в четвертый раз

«Событие года!» Звезда сериала «Не родись красивой» стал отцом в четвертый раз

, 0:11 34

У 44-летнего Григория Антипенко до сих пор рождались только мальчики. Теперь актер мечтает о лапочке-дочке.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Григорий антипенко

Звезда культового отечественного сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко недавно женился в третий раз. 3 июля 2019 года супруга подарила актеру сына — Афанасия. Мальчик стал четвертым ребенком артиста. Знаменитость уже воспитывает троих детей от предыдущих браков: 20-летнего Сашу, 12-летнего Ваню и десятилетнего Федю. Рождение еще одного наследника стало самым ярким событием для 44-летнего Антипенко в этом году.

Новый клип Киркорова за сутки набрал более 850 тысяч просмотров

«Главное событие этого года для меня — рождение моего младшего сына, все остальное меркнет на его фоне. Мы назвали его Афанасием, ласково зовем Афоней. Сын родился в один день с третьим сыном Федором, спустя ровно 10 лет. Такое вот мистическое совпадение», — рассказал знаменитость.

После рождения четвертого мальчика Григорий Антипенко уже мечтает о появлении в семьей маленькой девочки. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«Еще как хочется дочурку, но дети даются небесной канцелярией, наши желания тут мало что значат», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Григория Антипенко рассказала о тяжелом расставании с мужем.

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +11°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

0:44
Экс-король Малайзии назвал ошибкой брак с Оксаной Воеводиной
0:28
МВД РФ планирует ввести поэтапный допуск к управлению транспортными средствами
0:11
«Событие года!» Звезда сериала «Не родись красивой» стал отцом в четвертый раз
0:01
I Will Survive: Легендарной Глории Гейнор 70 лет!
23:54
«На кураже!»: сборная России одержала победу над Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020
23:52
Один погиб, еще двое ранены в результате пожара на судне с россиянами в ФРГ

Сейчас читают

Новый клип Киркорова за сутки набрал более 850 тысяч просмотров
«На кураже!»: сборная России одержала победу над Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020
Откуда столько жестокости? Многодетную россиянку убили в Белоруссии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев