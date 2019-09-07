«Расслабляться рано»: Черчесов о победе сборной России над Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции заявил, что команде рано расслабляться.

«15 очков разыгрываются, поэтому за сегодняшний матч три очка — это ни о чем не говорит. За 15 очков тоже надо бороться, будет ответный матч с Шотландией в Москве. Мы сегодня по-деловому к игре подошли, взяли три очка. Значит, к следующей игре надо готовиться. Поверьте, это не просто слова, это подход к работе, потому что радоваться будем, когда турнир закончится, и мы будем на том месте, где мы хотим», — подчеркнул Черчесов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сборная России выиграла со счетом 2:1 у сборной Шотландии в отборочном матче Евро-2020 и набрала уже 12 очков.

На своей странице в Instagram болельщиков поблагодарил один из лидеров сборной и автор одного из голов этого матча нападающий Артем Дзюба.

«Всем привет! Чуть-чуть на эмоциях от игры. Не уснуть до утра, поэтому захотел записать это видеообращение. Я хоте поблагодарить всех, кто болел за нас и переживал. Спасибо вам за СМС-ки в Instagram и везде. За то, что пришли на трибуны и поддерживали возле своих телевизоров. Это дорогого стоит», — заявил Дзюба.

Instagram @artem.dzyba

Следующий матч у сборной России состоится 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана.