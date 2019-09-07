  1. Пятый канал
  4. «Балетная баня!» Обнаженная Волочкова попозировала в парилке

«Балетная баня!» Обнаженная Волочкова попозировала в парилке

, 3:45 Фото 106

Балерина утверждает — она большая поклонница русской бани.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова славится своей безграничной любовью не только к шпагатам, но и к баням. Балерина посвятила этому помещению для мытья две последних публикации в Instagram. Артистка уверила подписчиков — она является большой фанаткой русской бани.

Экс-король Малайзии назвал ошибкой брак с Оксаной Воеводиной

«Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно. Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня», — подписала снимки знаменитость.

Instagram @volochkova_art

На одном из снимков Анастасия Волочкова прикрывает обнаженное тело березовым веником. На фотографии балерина позирует в милой домашней банной шапочке розового цвета. Второе фото более эстетично: артистка сидит скрестив оголенные ноги и окружив себя романтическими свечами.

Любовь Анастасии Волочковой к баням особенно проявилась после скандального интервью балерины для шоу Ксении Собчак, в котором звездные блондинки прошлись друг по другу веничками в парилке. Артистка балета тогда обвинила телеведущую в установке в ее бане скрытых камер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает любимого.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

Последние новости

5:16
Индии не удалось посадить аппарат Vikram на Луну
4:59
«Даст Бог!»: 36-летняя Юлия Ковальчук мечтает о втором ребенке
4:42
США отказались от российских гиперзвуковых ракет
4:21
Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении
4:02
Выполнивший лучший крученый удар Денис Медведев вышел в финал US Open
3:45
«Балетная баня!» Обнаженная Волочкова попозировала в парилке

Сейчас читают

«На кураже!»: сборная России одержала победу над Шотландии в отборочном матче ЧЕ-2020
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?
«Буду с тобой, пока не встречу получше!»: Ксения Бородина о гражданском браке

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев