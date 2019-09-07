«Балетная баня!» Обнаженная Волочкова попозировала в парилке

Анастасия Волочкова славится своей безграничной любовью не только к шпагатам, но и к баням. Балерина посвятила этому помещению для мытья две последних публикации в Instagram. Артистка уверила подписчиков — она является большой фанаткой русской бани.

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«Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно. Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня» , — подписала снимки знаменитость.

Instagram @volochkova_art

На одном из снимков Анастасия Волочкова прикрывает обнаженное тело березовым веником. На фотографии балерина позирует в милой домашней банной шапочке розового цвета. Второе фото более эстетично: артистка сидит скрестив оголенные ноги и окружив себя романтическими свечами.

Любовь Анастасии Волочковой к баням особенно проявилась после скандального интервью балерины для шоу Ксении Собчак, в котором звездные блондинки прошлись друг по другу веничками в парилке. Артистка балета тогда обвинила телеведущую в установке в ее бане скрытых камер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает любимого.