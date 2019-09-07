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  4. Цвет настроения синий: в сети обсуждают забор, покрашенный вместе с кустами

Цвет настроения синий: в сети обсуждают забор, покрашенный вместе с кустами

, 6:05 Фото 29

Чудо «концептуального вандализма» сфотографировали под Нижним Новогородом.

Фото : ВКонтакте @satyrabezsortyra

В городе Выкса Нижегородской области рядом с одной из школ появился оригинальный арт-объект. В сети опубликовали фотографии, на которых видно, как вместе с забором в синий цвет рабочие выкрасили и кусты за ним.

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ВКонтакте @satyrabezsortyra

Снимки необычного «экспоната» вызвали бурную реакцию пользователей соцсети. Под фотографией синего забора юзеры оставили множество шутливых комментариев.

«Стрит-арт»;

«Инженерный изыск»;

«Отличная стена для селфи получилась!»

«Креативненько!»

«Цвет настроения синий, в руках пульверизатор и банка краски синей», — написали фолловеры.

Пост с фотографиями креативного забора за несколько дней набрал более 110 тысяч просмотров и одной тысячи отметок «мне нравится».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновника, поручившего выкрасить памятник ВОВ в нелепый цвет, судят за растрату.

Цвет настроения синий: в сети обсуждают забор, покрашенный вместе с кустами

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