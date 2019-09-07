Звезда сериала «Двойная жизнь» Полина Сыркина стала мамой во второй раз

Звезда отечественного сериала «Двойная жизнь» Полина Сыркина в июле 2019 года родила второго ребенка — сына Петра. Актриса уже воспитывает годовалую дочку Нелли. Теперь у 33-летней звездной мамочки совсем не осталось времени на съемки. Однако артистка успевает делиться с подписчиками в Instagram новостями о семейной жизни с двумя детишками и супругом Иваном Тутуновым.

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«Читала в статье, что в первые шесть недель после родов маме необходимо пребывать в состоянии покоя и благости. На абзаце про утреннюю медитацию я бросила читать, поскольку испугалась, что от смеха пострадают швы. Двое маленьких детей каждый день укрепляют во мне мудрость, смирение и чувство юмора », — поделилась радостями материнства артистка.

Полина Сыркина утверждает, что с одним ребенком у нее было гораздо больше времени и на работу, и на отдых. По словам актрисы — мамы, родившие только один раз, вообще не имеют права жаловаться на усталость.

«С одним ребенком не жизнь, а медовый пряник! Свободы и радости через край. Времени свободного завались! И можно даже поесть, и помыться!» — иронично заметила знаменитость в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 36-летняя Юлия Ковальчук мечтает о втором ребенке.