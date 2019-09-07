Не менее четырех человек пострадали во время взрыва на Филиппинах

Не менее четырех человек пострадало в результате взрыва, произошедшего утром в субботу, 7 сентября, в столице южной филиппинской провинции Султан-Кударат.

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Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу полиции города Исулан, на стоянке для мотоциклов сработало самодельное взрывное устройство. Ответственности за взрыв пока на себя никто не взял. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.

В сети появилось предположительно видео момента взрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном землетрясении, которое произошло на Филиппинских островах в Тихом океане. Не менее восьми человек погибло и около 60 пострадали.