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Не менее четырех человек пострадали во время взрыва на Филиппинах

, 6:22 Видео 21

Самодельное взрывное устройство сработало на стоянке для мотоциклов города Исулан.

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Фото, видео : Twitter @cnnphilippines, YouTube/ Jonathan Vertudazo

Не менее четырех человек пострадало в результате взрыва, произошедшего утром в субботу, 7 сентября, в столице южной филиппинской провинции Султан-Кударат.

Twitter @cnnphilippines

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу полиции города Исулан, на стоянке для мотоциклов сработало самодельное взрывное устройство. Ответственности за взрыв пока на себя никто не взял. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.

В сети появилось предположительно видео момента взрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном землетрясении, которое произошло на Филиппинских островах в Тихом океане. Не менее восьми человек погибло и около 60 пострадали.

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