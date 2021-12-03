Почему к одним деньги так и «липнут», а другие, как бы ни старались, едва сводят концы с концами? Оказывается, существуют люди, изначально предрасположенные к обретению богатства. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые «обречены» на финансовый успех.

Овны

Представителям этого знака зодиака довольно часто везет в денежных вопросах. Однако фортуна сопутствует Овнам не просто так — все дело в их характере. Овны очень упорные и смелые люди. Они не боятся рисковать, поэтому денежные средства так и льются в руки этих счастливчиков. Если в юности Овен успеет направить свою огромную энергию в правильное русло — из него, непременно, выйдет очень успешный бизнесмен.

Козероги

Нажить огромное состояние Козерогам поможет не только их умение получать доходные должности в компаниях, но и их бережливость. При чем, экономность Козерогов не имеет ничего общего со скупостью. Просто этот знак зодиака относится к заработанным денежным средствам, как к результату титанического труда, который нужно высоко ценить.

Скорпионы

Отличительными чертами Скорпионов являются — огромная любовь к финансовому благополучию и постоянная жажда выигрыша. Если в голову этого знака зодиака придет мысль о том, что ему необходимо разбогатеть — он пойдет на все, лишь бы добиться желаемого. К сожалению, Скорпион в погоне за материальными благами нередко готов поступиться моральными принципами и пойти по головам.

Девы

Этот знак зодиака склонен к аскетизму. Девы не особо нуждаются в брендовых вещах или люксовых автомобилях, даже если на их банковском счете хранятся миллионы. Дело не в скупости, просто Девы искренне не видят смысла в огромных тратах на вещи, которые должны демонстрировать окружающим успешность их владельца. Благодаря такому неосознанному ограничению, к зрелому возрасту Дева может скопить довольно приличное состояние.

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