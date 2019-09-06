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«Комфорт» или «эконом»? Какой вы пассажир по знаку зодиака

, 19:05 54

Сервис заказа такси провел опрос о любви к астрологии среди своих клиентов и водителей.

Фото : ТАСС/Смирнов Владимир

Сервис такси «Ситимобил» и компания ResearchMe в совместном исследовании узнали, верят ли водители такси и пассажиры в гороскопы, кто предпочитает тариф «Эконом», а кто ездит «Комфорт-классом» и чаще оставляет чаевые. Как сообщает новостное агентство «Москва», организаторы опросили больше шести тысяч человек.

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Водители такси больше, чем пассажиры, доверяют астрологическим прогнозам — 51% против 45%. При этом женщины относятся к ним с большим интересом.

Среди водителей больше всего Весов — это 13% опрошенных. А чаевые чаще всего достаются Скорпионам. «Экономом» на 83% чаще остальных ездят Стрельцы, а вот прокатиться с «Комфортом» любят Львы.

Положительные отзывы водителям оставляют Стрельцы — 94% опрошенных, отрицательные — Львы и Скорпионы. Представители знака Рак чаще всего вызывают такси, когда едут на шоппинг или в клуб, тогда как Водолеев по праву можно назвать самыми дружелюбными, ведь 43% из них на такси ездят в гости к приятелям.

Львы и Девы признаны самыми любознательными — они вызывают такси, чтобы добраться до места учебы. А чаевые чаще других оставляют Козероги.

Почти треть водителей сообщили, что хотели бы узнать знак зодиака пассажира прежде, чем принять заказ. Среди пассажиров таких любопытных людей оказалось всего 13%. Охотнее всех гороскопам верят жители Краснодара. На втором месте оказался Волгоград с 50% лояльностью к астрологии, а на третьем расположись москвичи и челябинцы. Самыми скептичными гражданами оказались петербуржцы. Четверть жителей Северной столицы не верит в гороскопы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака.

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