  1. Пятый канал
  4. «Вкусняшки»: актер Павел Деревянко показал подросших дочерей

«Вкусняшки»: актер Павел Деревянко показал подросших дочерей

, 8:20 Фото 202

Артист выложил в Instagram редкий семейный снимок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @pablo_derevyanko

Актер Павел Деревянко выложил в Instagram редкий семейный снимок с двумя дочерьми — Варварой и Сашей. Поскольку артист не очень любит выставлять свою семейную жизнь напоказ, его поклонники особенно порадовались этой фотографии.

Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

«Мое будущее», — подписал снимок Деревянко.

Instagram @pablo_derevyanko

«Какие красавицы!» — прокомментировал фото один из подписчиков актера.

«Достойное будущее у вас, Павел!» — добавил другой.

«Классные!» — написал еще один пользователь.

Также под снимком Павла Деревянко отметился и певец Александр Ревва, назвав девочек «вкусняшками».

Варвара и Даша — дочери артиста от гражданской супруги Дарьи. Некоторое время назад пара состояла в официальном браке, однако затем в их отношениях случился кризис, и супруги решили развестись. Сейчас же Деревянко вновь вернулся в семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальном инциденте на дороге с участием актера.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

Последние новости

9:37
Со дна Балтийского моря исчезла германская подводная обсерватория
9:19
Автобусы предположительно с украинскими военными выехали из «Лефортово»
9:14
«Закрой рот»: Гордон устроил «конфликт» с Барановской — видео
8:58
Испытания новейшего самолета Boeing 777X закончились неудачей — видео
8:36
Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
8:20
«Вкусняшки»: актер Павел Деревянко показал подросших дочерей

Сейчас читают

Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?
Четыре самых богатых знака Зодиака — кто притягивает к себе деньги?
Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев