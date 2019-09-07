«Вкусняшки»: актер Павел Деревянко показал подросших дочерей

Актер Павел Деревянко выложил в Instagram редкий семейный снимок с двумя дочерьми — Варварой и Сашей. Поскольку артист не очень любит выставлять свою семейную жизнь напоказ, его поклонники особенно порадовались этой фотографии.

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«Мое будущее», — подписал снимок Деревянко.

Instagram @pablo_derevyanko

«Какие красавицы!» — прокомментировал фото один из подписчиков актера.

«Достойное будущее у вас, Павел!» — добавил другой.

«Классные!» — написал еще один пользователь.

Также под снимком Павла Деревянко отметился и певец Александр Ревва, назвав девочек «вкусняшками».

Варвара и Даша — дочери артиста от гражданской супруги Дарьи. Некоторое время назад пара состояла в официальном браке, однако затем в их отношениях случился кризис, и супруги решили развестись. Сейчас же Деревянко вновь вернулся в семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальном инциденте на дороге с участием актера.