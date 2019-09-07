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Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ

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Пожар на туристической яхте произошел 2 сентября у берегов Калифорнии. В результате ЧП более 30 человек пропали без вести, известно о четырех погибших.

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Фото, видео : 5-tv.ru, Ventura County Fire Department/ Handout via REUTERS

Посольство России в Вашингтоне проводит проверку по факту гибели, предположительно, уроженки РФ во время пожара на борту туристической яхты, произошедшего у берегов Калифорнии 2 сентября.

Как сообщил 5-tv.ru пресс-секретарь диппредставительства Николай Лахонин, ведомство направило новый соответствующий запрос в Госдеп США.

«В связи с сообщениями в прессе о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Юлия Крашенная направили новый запрос в Госдеп США. Одновременно проводится проверка на предмет наличия у погибшей российского гражданства», — заявил Николай Лахонин.

Первичный запрос о наличии россиян на борту сгоревшего судна был направлен дипломатами американским властям по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фрагмент переговоров экипажа яхты, сгоревшей у берегов Калифорнии.

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