Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ

Посольство России в Вашингтоне проводит проверку по факту гибели, предположительно, уроженки РФ во время пожара на борту туристической яхты, произошедшего у берегов Калифорнии 2 сентября.

Как сообщил 5-tv.ru пресс-секретарь диппредставительства Николай Лахонин, ведомство направило новый соответствующий запрос в Госдеп США.

«В связи с сообщениями в прессе о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Юлия Крашенная направили новый запрос в Госдеп США. Одновременно проводится проверка на предмет наличия у погибшей российского гражданства», — заявил Николай Лахонин.

Первичный запрос о наличии россиян на борту сгоревшего судна был направлен дипломатами американским властям по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фрагмент переговоров экипажа яхты, сгоревшей у берегов Калифорнии.