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  4. «Невероятно красивые!» Сколько Элджей и Ивлеева потратили на медовый месяц—фото

«Невероятно красивые!» Сколько Элджей и Ивлеева потратили на медовый месяц—фото

, 9:59 Фото 223

Фанаты звездной пары восхищены роскошным послесвадебным отдыхом телеведущей и рэпера в Италии.

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Фото, видео : Instagram @nastyaivleeva, @sayonaraboy

Поклонники новоиспеченных супругов — Анастасии Ивлеевой и Элджея — который день обсуждают их роскошный медовый месяц в Италии. Большую часть времени влюбленные находились в Сицилии — устраивали там каждодневные прогулки по ресторанам и арендовали яхту. Согласно подсчетам KP.RU, только одни сутки, проведенные на яхте в Средиземном море, могли обойтись звездам в примерно в 220 тысяч рублей. А аренда домика на элитном курорте в Таормине — в 200 тысяч рублей за сутки.

Ивлеева с особенным удовольствием делилась с подписчиками в Instagram самыми разными моментами своего роскошного отдыха, чем вызывала у пользователей восхищение.

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Instagram @nastyaivleeva

Instagram @nastyaivleeva

«Невероятно красивые!» — прокомментировал публикацию один из них.

«Я так счастлив за вас!» — добавил другой.

«Жаль только, что совсем без совместных фоток», — посетовал юзер.

Информация о свадьбе 28-летней телеведущей и 24-летнего рэпера появилась на днях. По некоторым данным, Анастасия теперь носит фамилию музыканта — Узенюк. Также недавно на одной из страниц предположительно, принадлежащей телеведущей, был опубликован снимок Элджея с подписью «муж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обручальное кольцо телеведущей якобы стоило 150 тысяч рублей.

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