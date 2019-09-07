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  4. «Первый этап выполнен»: Зеленский об обмене заключенных между РФ и Украиной

«Первый этап выполнен»: Зеленский об обмене заключенных между РФ и Украиной

, 14:32 Видео 123

По словам президента Незалежной, это событие оказалось возможным благодаря договоренности с Владимиром Путиным.

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Фото, видео : ТАСС/Сивков Петр, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту «Борисполь» заявил, что первый этап обмена заключенными между странами-соседями завершен. По мнению главы Незалежной, это стало возможным благодаря договоренности с лидером России Владимиром Путиным.

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал он.

Кроме этого Зеленский подчеркнул, что решение об обмене заключенными было принято лидерами во время телефонного разговора 7 августа. Кроме этого, он заявил, что они с президентом России договорились начать диалог об окончании войны на Донбассе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле назвали успешным обмен заключенными между Россией и Украиной.

Надо сказать, что Зеленский сейчас выгодно отличается от Порошенко, который потерял власть в стране и банды националистов перестали позволять себе запугивать судей. Пока Зеленский не берет заложников, как делал его предшественник, и не пытается использовать вооруженные группировки в своих узкополитических целях. По меркам нынешней Украины — уже хорошо.

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