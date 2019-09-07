В Кремле назвали успешным обмен заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными прошел успешно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков 7 сентября.

Кроме этого он подтвердил, что Вышинский вошел в число граждан, которых Украина вернула РФ.

Ранее «историческим» назвала это событие уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Борт с россиянами только что приземлился во «Внуково» днем 7 сентября, одновременно с этим в Борисполе сел лайнер с украинскими участниками обмена.

Вопрос об одновременном освобождении осужденных и задержанных граждан между Россией и Украиной стал прорабатываться в конце лета. Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что данный обмен состоится в ближайшее время.

Российские власти неоднократно говорили о том, что главная цель в сложившейся ситуации с задержанием наших граждан, которых Украина практически взяла в заложники, вернуть их домой. А заодно и украинцев, которые пострадали за свои убеждения. Ради этого Россия готова была пойти на многое, даже отпустить осужденных преступников.

Дипломаты РФ долгое время добивались освобождения наших граждан, но однозначно было ясно — предыдущему украинскому режиму было выгодно, чтобы его граждане оставались в российских тюрьмах, для того чтобы на всех углах кричать о так называемых «узниках Москвы».

Крайне показательна история с украинскими моряками, которых бывший президент Незалежной, практически отправил на убой ради своих интересов — в частности президентски выборов. После чего «пиарился» везде, куда бы не приехал, рассказывая об их пребывании под арестом в России. Несмотря на то, что эти люди, выполняя преступные приказы, нарушили российские законы — сейчас они на свободе. Но что их ждет на родине?