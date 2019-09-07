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Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

, 16:21 Видео 62

Российский лидер и первый президент Казахстана посетили в день основания Москвы павильон на ВДНХ.

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Фото, видео : ТАСС/Штукина Екатерина

Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев придумали как переименовать строящийся на космодроме Байконур космический ракетный комплекс «Байтерек». Предложение прозвучало во время их совместного осмотра павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса, когда Путин поинтересовался, почему тот носит название «Байтерек».

В ответ Назарбаев объяснил, что это слово переводится с казахского как «древо жизни».

«Давайте „Нурсултан“ назовем. Вы же делали этот проект», — предложил Путин.

«Нурсултан» — нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите», — предложил экс-президент Казахстана свой вариант.

«Хорошо, договорились», — с улыбкой заключил президент РФ.

Россия и Казахстан с 2004 года осуществляют совместный проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетного комплекса на космодроме Байконур к 2022 году для выведения космических аппаратов ракетами-носителями «Союз-5».

Путин и Назарбаев после концерта в честь начала празднования Дня города в Москве осмотрели отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. Перед входом была установлена традиционная казахская юрта, развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, лидерам рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона «Казахстан».

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