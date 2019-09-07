Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев придумали как переименовать строящийся на космодроме Байконур космический ракетный комплекс «Байтерек». Предложение прозвучало во время их совместного осмотра павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса, когда Путин поинтересовался, почему тот носит название «Байтерек».
В ответ Назарбаев объяснил, что это слово переводится с казахского как «древо жизни».
«
«
«
Россия и Казахстан с 2004 года осуществляют совместный проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетного комплекса на космодроме Байконур к 2022 году для выведения космических аппаратов ракетами-носителями «Союз-5».
Путин и Назарбаев после концерта в честь начала празднования Дня города в Москве осмотрели отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. Перед входом была установлена традиционная казахская юрта, развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, лидерам рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона «Казахстан».