Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев придумали как переименовать строящийся на космодроме Байконур космический ракетный комплекс «Байтерек». Предложение прозвучало во время их совместного осмотра павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса, когда Путин поинтересовался, почему тот носит название «Байтерек».

В ответ Назарбаев объяснил, что это слово переводится с казахского как «древо жизни».

« Давайте „Нурсултан“ назовем. Вы же делали этот проект », — предложил Путин.

« Нурсултан» — нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите », — предложил экс-президент Казахстана свой вариант.

« Хорошо, договорились », — с улыбкой заключил президент РФ.

Россия и Казахстан с 2004 года осуществляют совместный проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетного комплекса на космодроме Байконур к 2022 году для выведения космических аппаратов ракетами-носителями «Союз-5».

Путин и Назарбаев после концерта в честь начала празднования Дня города в Москве осмотрели отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. Перед входом была установлена традиционная казахская юрта, развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, лидерам рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона «Казахстан».