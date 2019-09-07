Супруге Виторгана надоел вопрос о материнском капитале

Ирина Виторган (Млодик), ставшая в конце августа мамой во второй раз, возмущена вопросами о материнском капитале, оформить который у нее пока совершенно нет времени.

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57-летняя супруга известного артиста Эммануила Виторгана полностью поглощена воспитанием своих дочерей — полуторагодовалой Этель и новорожденной Клары.

« Почему-то всех волнует, буду я оформлять материнский капитал или нет? » — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Согласно законодательству, сумма выплаты от государства за рождение второго ребенка составляет около 450 тысяч рублей.

79-летний Виторгана в конце августа поразил поклонников новостью о рождении второй дочери. Супруги прибегали к помощи суррогатной матери, услуги которой могли обойтись семье в два миллиона рублей. При этом в предыдущий раз жена народного артиста утверждала, что родила самостоятельно.

Помимо Клары и Этель у Эммануила Виторгана есть — дочь Ксения от первого брака, сын Максим — от второго, а также внуки и правнуки.