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  4. В аэропорту Челябинска шесть самолетов не смогли сесть из-за тумана

В аэропорту Челябинска шесть самолетов не смогли сесть из-за тумана

, 10:27 23

В районе аэропорта ночью с 3 на 4 сентября видимость не превышала нескольких десятков метров.

Фото : © РИА Новости / Нина Зотина

Тема:
Погода 3986

Шесть самолетов не смогли сесть в Челябинске в ночь с 3 на 4 сентября и утром во вторник. Причиной этого стали погодные условия.

Региональный гидрометеорологический центр сообщил, что в этот период на город опустился густой туман. Видимость в самом Челябинске не превышала тысячи метров, а вблизи аэропорта оказалось невозможным что-то рассмотреть на расстоянии 50-100 метров.

Как представитель челябинского авиаузла сообщил ТАСС, что сейчас ситуация уже пришла в норму — два из шести непринятых ранее воздушных судов в настоящее время готовятся к посадке в аэропорту. Три самолета приземлились в Екатеринбурге, еще один борт отправился в Уфу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вылетевшему из Воронежа борту пришлось экстренно вернуться в пункт отправления.

Тема:
Погода 3986
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