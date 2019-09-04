В аэропорту Челябинска шесть самолетов не смогли сесть из-за тумана

Шесть самолетов не смогли сесть в Челябинске в ночь с 3 на 4 сентября и утром во вторник. Причиной этого стали погодные условия.

Региональный гидрометеорологический центр сообщил, что в этот период на город опустился густой туман. Видимость в самом Челябинске не превышала тысячи метров, а вблизи аэропорта оказалось невозможным что-то рассмотреть на расстоянии 50-100 метров.

Как представитель челябинского авиаузла сообщил ТАСС, что сейчас ситуация уже пришла в норму — два из шести непринятых ранее воздушных судов в настоящее время готовятся к посадке в аэропорту. Три самолета приземлились в Екатеринбурге, еще один борт отправился в Уфу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вылетевшему из Воронежа борту пришлось экстренно вернуться в пункт отправления.