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Фейерверк в честь Дня города в Москве запустили с более чем 30 площадок

, 21:59 Видео 6

Российской столице исполнилось 872 года.

Фото : 5-tv.ru, RT, © РИА Новости/ Максим Блинов

Первый день празднования 872-летия российской столицы завершился роскошным фейерверком, запущенным с более чем 30 различных площадок в городских парках, акватории Москвы-реки и на ВДНХ. В общей сложности было дано 70 тысяч залпов, захватывающее зрелище длилось около пяти минут.

В этом году ВДНХ исполняется 80 лет, поэтому это место стало центром праздника — именно там утром был дан старт торжествам в честь Дня города.

А на проспекте Академика Сахарова начался грандиозный музыкальный фестиваль «Наши в городе», который продолжится еще и в воскресенье, 8 сентября. Кого можно будет увидеть на концерте — 5-tv.ru подробно рассказывал ранее.

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