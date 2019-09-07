Фейерверк в честь Дня города в Москве запустили с более чем 30 площадок

Первый день празднования 872-летия российской столицы завершился роскошным фейерверком, запущенным с более чем 30 различных площадок в городских парках, акватории Москвы-реки и на ВДНХ. В общей сложности было дано 70 тысяч залпов, захватывающее зрелище длилось около пяти минут.

В этом году ВДНХ исполняется 80 лет, поэтому это место стало центром праздника — именно там утром был дан старт торжествам в честь Дня города.

А на проспекте Академика Сахарова начался грандиозный музыкальный фестиваль «Наши в городе», который продолжится еще и в воскресенье, 8 сентября. Кого можно будет увидеть на концерте — 5-tv.ru подробно рассказывал ранее.