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Борис Корчевников стремительно похудел

, 23:17 Фото 38

Поклонники телеведущего заметили, что Корчевников быстро избавился от лишнего веса, за которое так жестко его осуждали в сети.

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Фото, видео : Instagram @b.korchevnikov, @karapylka

Борис Корчевников поразил поклонников стремительным похудением. Фото с постройневшим телеведущим появилось на странице жены Стаса Костюшкина Юлии в Instagram — супруги стали героями программы, которое ведет Борис.

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На снимке Корчевников позирует в синем клетчатом костюме на фоне студии своего шоу. Сам ведущий признался, что резкий набор веса, за который его неоднократно осуждали зрители, был связан с длительным лечением — у звезды сериала «Кадетство» была обнаружена доброкачественная опухоль мозга, которую пришлось удалять.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя много недоброго о том, как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — поделился артист во время записи одного из выпусков передачи.

Instagram @karapylka

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прошедший курс лечения Борис Корчевников объявил о сборе средств.

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