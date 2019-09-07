Борис Корчевников стремительно похудел

Борис Корчевников поразил поклонников стремительным похудением. Фото с постройневшим телеведущим появилось на странице жены Стаса Костюшкина Юлии в Instagram — супруги стали героями программы, которое ведет Борис.

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На снимке Корчевников позирует в синем клетчатом костюме на фоне студии своего шоу. Сам ведущий признался, что резкий набор веса, за который его неоднократно осуждали зрители, был связан с длительным лечением — у звезды сериала «Кадетство» была обнаружена доброкачественная опухоль мозга, которую пришлось удалять.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя много недоброго о том, как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — поделился артист во время записи одного из выпусков передачи.

Instagram @karapylka

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прошедший курс лечения Борис Корчевников объявил о сборе средств.